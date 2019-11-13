Коломойский примерил на себя роль президента Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что на месте президента Украины Владимира Зеленского начал бы расследование против сына Джо Байдена, представителя демократической партии и политического конкурента президента США Дональда Трампа

Высказывания Коломойского цитирует американское издание The New York Times.

В частности, Игорь Коломойский сказал, что если бы он был украинским президентом, то начал бы расследование, которого добивался Трамп. В ответ на вопрос о риске, на который бы столкнулась Украина в случае победы демократов на президентских выборах, он ответил: "Если они будут вести себя высокомерно с нами, мы пойдем к России".

Как сообщал "Апостроф", украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине следует отказаться от Запада и снова повернуться к России.