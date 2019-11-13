Это сдача Украины: Коломойский разозлил сеть заявлением о неизбежности дружбы с Россией

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Украине следует отказаться от Запада и снова повернуться к России.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание The New York Times.

По словам Коломойского, финансирование из России может заменить кредиты МВФ, которые подталкивали Украину к антикоррупционным реформам, которые раздражают укоренившихся бизнесменов.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать их нам сегодня", - сказал он.

Как пишут в издании, для Коломойского вражда против Соединенных Штатов является личной. Он говорит, что считает себя целью ФБР, которое, начало расследование финансовых преступлений.

Потому украинский олигарх утверждает, что восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. Он считает, что травма от войны между Украиной и Россией пройдет.

"Дайте пять, десять лет, и кровь забудется ... В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией. Я объективно описываю, что я вижу и куда идут дела", - сказал Коломойский.

Пользователи сети остро отреагировали на слова олигарха.

Как сообщал "Апостроф", военный эксперт рассказал о перспективах мира на Донбассе и будущем Украины.