Табачный король, живущий на Кипре: раскрыты новые данные про скандального "слугу народа"

Андрей Холодов, народный депутат от "Слуги народа", которого называют кумом Виктора Медведчука, имеет серьезный бизнес и живет на Кипре.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты смогли доказать связи Холодова с табачным бизнесом, от которого он сам всячески открещивался.

В частности, авторы расследования проследили за движением средств, которые украинцы платят за табачные изделия в сотнях киевских киосков. В ходе расследования выяснилось, что на Кипре возле имения самого Холодова берет начало засекреченный бизнес его семьи.

На острове также журналисты смогли найти и самого парламентария.

Напомним, что журналисты провели расследование и обнаружили элитную виллу в Вене (Австрия) семьи Андрея Холодова, который баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа".

Также сообщалось, что помощницей Холодова стала бизнес-партнерша его жены Леся Васильченко.