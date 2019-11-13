RU  UA  EN

четверг, 14 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.25
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 ноября

19:38
Бюстгальтер, наушники и фигуры животных - все это девушка делает из своих волос: листаем Инстаграм дня
19:01
Надаль - Медведев - 2:1 результат матча
19:00
Надаль обыграл лучшего российского теннисиста в невероятном матче-триллере
19:00
Где отдохнуть в Украине зимой: главные достопримечательности, курорты и цены
18:43
Самые избалованные собаки Британии: повар рассказал о меню королевских корги
18:14
Звезда "Квартала 95" рассказала о семейной традиции, которую они с мужем подсмотрели у многодетной пары
17:43
Disney предупредили об устаревших стереотипах в своих классических мультфильмах
17:28
Модель не знала о беременности все девять месяцев и одним утром семью ждал настоящий сюрприз
17:02
Потап получил именную табличку на "аллее звезд" в Киеве: фото
16:21
Marvel трогательно почтили память Стэна Ли в годовщину его смерти: фото
15:54
Украина одержала яркую победу над Эстонией в квалификации Евро-2020
15:38
Жене Алека Болдуина сделали операцию после потери ребенка
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Табачный король, живущий на Кипре: раскрыты новые данные про скандального "слугу народа"

среда, 13 ноября 2019, 23:35
переглянути новину українською

Андрей Холодов, народный депутат от "Слуги народа", которого называют кумом Виктора Медведчука, имеет серьезный бизнес и живет на Кипре.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Журналисты смогли доказать связи Холодова с табачным бизнесом, от которого он сам всячески открещивался.

В частности, авторы расследования проследили за движением средств, которые украинцы платят за табачные изделия в сотнях киевских киосков. В ходе расследования выяснилось, что на Кипре возле имения самого Холодова берет начало засекреченный бизнес его семьи.

На острове также журналисты смогли найти и самого парламентария.

Напомним, что журналисты провели расследование и обнаружили элитную виллу в Вене (Австрия) семьи Андрея Холодова, который баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа".

Также сообщалось, что помощницей Холодова стала бизнес-партнерша его жены Леся Васильченко.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вторжение арабских шейхов: главные риски законопроекта про рынок земли

Днепропетровский "сюрприз": кто стоит за новым главной Днепропетровской ОГА

Танки из золота: на что будет потрачен оборонный бюджет Украины

Мы должны быть секси и возбуждать: чем запомнился первый съезд "Слуги народа"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: