Путин отличился заявлением про украинское "счастье" и планы боевиков ДНР-ЛНР: видео

Президент России Владимир Путин рассказал о своем видении "счастья" для Украины.

Заявление об этом он сделал во время пресс-конференции на саммите БРИКС в Бразилии.

"Украина должна искать счастье не за морями. За морем и телушка - полушка, да дорог перевоз. Так вот не за морем, не за океаном надо искать счастье, а со своими соседями договариваться", - сказал он.

К тому же, по мнению Путина, разведение войск на Донбассе нужно как можно быстрее осуществить по всей линии соприкосновения, чтобы "пушки не стреляли".

Как сообщал "Апостроф", ранее во время пресс-конференции на саммите БРИКС в Бразилии Путин высказался также о поставке дешевого газа в Украину.