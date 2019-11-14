Уже в декабре: в Украину собираются экстрадировать беглого экс-нардепа

Бывший народный депутат Александр Онищенко может вернуться в Украину уже в декабре 2019 года.

Как рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, политика должны экстрадировать из Испании, в которой он проиграл все суды.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании – и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", – сказал Сытник.

По словам главы ведомства, решение об экстрадиции политика уже принято. При этом Сытник не исключил, что по каким-то причинам Онищенко может и не вернуться до конца года.

Сытник не исключил, что беглый политик может убежать в Германию, где имеет предприятия.

В Украине Онищенко обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам.

Напомним, что в пятницу, 26 июля, в аэропорту "Борисполь" задержали мать беглого экс-нардепа Александра Онищенко Инессу Кадырову.