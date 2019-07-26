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Мать известного нардепа задержали в аэропорту Киева - СМИ

пятница, 26 июля 2019, 16:54
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В пятницу, 26 июля, в аэропорту "Борисполь" задержали мать беглого нардепа Александра Онищенко Инессу Кадырову.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Кадырову подозревают в участии в преступной схеме по краже природного газа.

"25 июля 2019 в аэропорту "Борисполь" задержали предполагаемую участницу преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в САП не называют имя задержанной, однако ряд СМИ, в частности "Украинская правда" со ссылкой на свои источники, говорят о Инессе Кадыровой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в день выборов 21 июля Верховный Суд по жалобе ЦИК отменил решение по обязательству регистрации в кандидаты в народные депутаты Александра Онищенко.

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