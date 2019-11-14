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В ООН приняли проект резолюции по Крыму: список стран, голосовавших вместе с Россией против

четверг, 14 ноября 2019, 21:07

Против обновленного проекта резолюции относительно соблюдения прав человека в Крыму и Севастополе на заседании профильного комитета Генеральной ассамблеи ООН вместе с Россией проголосовали Беларусь, Казахстан, Китай, Сербия и еще 18 стран.

Об этом стало известно из трансляции заседание комитета Генассамблеи в Нью-Йорке на сайте ООН.

Всего против обновленного проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" проголосовали 23 страны.

В частности, это Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Кот-д'Ивуар, Куба, Северная Корея, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Уганда, Венесуэла и Зимбабве.

Окончательно проект резолюции будет рассмотрено на заседании комитета Генасамблеи ООН в декабре этого года.

Как сообщал Апостроф, Международный суд ООН в Гааге признал, что в его юрисдикции находится дело Украины против России относительно нарушения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма на Донбассе и нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

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