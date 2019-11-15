Новое условие для встречи с Зеленским: в Украине указали на важный нюанс в словах Путина про Донбасс

14 ноября во время визита в Бразилию президент России Владимир Путин высказался о возможной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В своем заявлении российский президент отметил, что встреча в "нормандском формате" все еще возможна.

"Самое важное, ключевой вопрос: мы слышим от первых лиц Украины, о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Если будет принято что-то такое, что не будет согласовано с ЛНР-ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик... Зачем нужна формула, если не будет закона об особом статусе? Ведь нам формула нужна для имплементации этого закона. И еще очень важно. 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе Донбасса. Истекает срок - дальше что? Что мы будем обсуждать в "нормандском формате"? Это вообще ключевой вопрос", - отметил Путин.

Заявление прокомментировала журналистка Ольга Лень. По ее словам, новое условие Путина теперь будет активно продвигать "Слуга народа".

"А теперь давайте проследим, как скоро начнется хайп зелеботов о необходимости в турборежиме проголосовать за продление действия закона об "особенностях самоуправления ОРДЛО", - пишет она.

Напомним, что Путин рассказал о своем видении "счастья" для Украины.