Про пленных - ни слова: скандальный советник секретаря СНБО разгневал сети своим планом по Донбассу

Советник главы СНБО Сергей Сивохо вновь оказался в центре внимания после своих высказываний о том, как Украина должна освобождать оккупированный Донбасс.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, для начала нужно вернуть местное население ментально.

Для этого он предложил выплачивать пенсии ОРДЛО, компенсировать населению ущерб по утраченному жилью, упростить порядок пересечения КПВВ и изменить информационную политику.

В сети активно обсуждают заявление Сивохо. Так, блогер Алексей Голобуцкий сконцентрировал внимание на предложении советника главы СНБО называть линию разграничения "линией соприкосновения".

"Прекрасный пример эффективной работы кремлевских пропагандистов. Одно слово - и кардинально меняется весь смысл, ситуация приобретает совсем другое значение. Нивелируются десятки тысяч смертей и ранений, нивелируется шесть лет войны как таковой, нивелируются подвалы и пытки. Потому что теперь это должно быть не "размежевание" с врагом, а "прикосновение" с обычным добрым соседом, просто немножко с другим мнением", - пишет он.

Напомним, что Сивохо сделал неожиданное признание про оккупированный Донбасс.