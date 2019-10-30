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Готовятся к выборам под "Слугу народа": Сивохо сделал неожиданное признание про оккупированный Донбасс

среда, 30 октября 2019, 17:12
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Комик и шоумен Сергей Сивохо, недавно назначенный советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, подтвердил слухи о том, что команда "Слуги народа" проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью Сергея Сивохо LB.ua.

По его словам, команда президента Владимира Зеленского изучала электоральные настроения на оккупированной территории Украины и получила, по его мнению, "объективные цифры".

Советник секретаря СНБО не уточнил, как именно проходил процесс этого исследования, однако рассказал о его результатах, заметив, что в ОРДЛО уже есть люди, которые готовы пойти на местные выборы от политической силы "Слуга народа".

"Уже есть люди, которые находясь там, готовые идти на выборы от "Слуги народа". Люди, которые находятся там, и не боятся это озвучить..." - подчеркнул он.

При этом Сергей Сивохо не стал скрывать, что среди задач, которые ему придется решать при коммуникации с жителями оккупированных территорий, будет и подготовка к местным выборам именно под "Слугу народа".

Как сообщал Апостроф, ранее Сивохо взбудоражил социальные сети своим заявлением о пенсиях для оккупированного Донбасса.

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