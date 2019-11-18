ГБР готовится объявить подозрение Порошенко: появились важные подробности

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований передали в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года", - говорится в сообщении.

Порошенко подозревают в совершении уголовных преступлений, которые предусмотрены ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, ГБР направило в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко.

Напомним, что нардеп из партии Порошенко объяснила, почему решила сложить мандат.