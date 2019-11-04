Нардеп из партии Порошенко объяснила, почему решила сложить мандат

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко заявила о досрочном прекращении депутатских полномочий. Соответствующее заявление она уже написала и передала на рассмотрение руководству Рады.

Как написала политик в Facebook, такое решение она приняла по состоянию здоровья.

"Состояние здоровья не дает мне возможности работать в полную силу, а отлеживаться за спинами команды не привыкла", - написала Луценко.

Несмотря на решение уйти Луценко заявила, что останется членом партии "Европейская солидарность".

Кроме того, политик призвала власть и оппозицию работать над государственными интересами, консолидировать общество и защищать страну от внешнего агрессора.

При этом супруг депутата Юрий Луценко в Facebook уточнил, что жена перенесла серьезную проблему с сердцем. По его словам, она не сможет работать с полной отдачей.

Как сообщал "Апостроф", ранее супруга Луценко ярко оконфузилась в прямом эфире. Она говорила несколько минут, пока не начался шум в зале и председатель ВР сделал замечание Луценко, что она докладывает не по тому законопроекту.