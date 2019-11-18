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Никакой "зрады": Пристайко объяснил, как будут проходить выборы в ОРДЛО

понедельник, 18 ноября 2019, 09:26
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Для проведения выборов на оккупированной части Донбасса нужно четкое соблюдение ряда критериев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Как сообщает "Апостроф", в интервью "РБК-Украина" он сказал, что в выборах не запланировано никакой "зрады".

"Легко отталкиваться от уже принятого решения: БДИПЧ ОБСЕ должны сказать, насколько выборы были прозрачные. Они свою оценку строят на определенных критериях, в которых абсолютно четко прописано, что должно быть обеспечено на выборах, в частности, то, о чем вы говорите: ситуация с безопасностью, доступ СМИ и т.д. Очевидно, каждый из этих критериев должен быть обеспечен. Никаких других планов и подковерных договоренностей у нас нет", - отметил он.

Также министр заявил о необходимости посчитать людей, которые там остались. Также надо продумать план о том, как обеспечить голосование перемещенных лиц.

"Если с этого не начинать, то, очевидно, что эта история не состоится и выборы будут отложены. Я сам могу назвать массу проблем и причин, почему этого не сделать. Я хочу, чтобы профессионалы собрались и сказали: эта ситуация не является обычной и прописанной в процедурах, но, понимая специфику, мы уже начали нарабатывать и вот есть такие-то предложения. Мы как МИД работаем над этим, но мы не профессионалы в проведении выборов", - добавил Пристайко.

Он также призвал ЦИК разработать план проведения выборов, чтобы они были проведены честно и прозрачно.

"Хотелось бы, чтобы участие в них принимали все, в том числе перемещенные лица. Возможно, для них нужно применить электронное или дистанционное голосование. Как взять, чисто логистически, два миллиона людей и вернуть их? Куда вернуть, если их дома разрушены? Они точно хотят возвращаться? А те, кто уехал в Россию, Беларусь или на заработки в Европу, мы их по одному будем назад возвращать? Проще всего прикрыться инструкциями и порядками и говорить, что все это невозможно и ждать, пока оно само собой как-то решится", - резюмировал он.

Напомним, что в сети обнародовали план мира и безопасности в Украине по завершению войны на Донбассе.

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