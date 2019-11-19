"Слуга народа" влип в скандал из-за судимости за педофилию: опубликованы фото

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов по решению суда отбывал наказание в виде лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней.

Фото документов, которые подтверждают этот факт, опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук.

"Народный депутат от "слуг народа", избранный по 153 и/о (г. Ровно, Ровенский р-н), Роман Иванисов в 90-х был осужден и отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней!" - подписал опубликованные снимки бывший нардеп, нелестно отозвавшись при этом о "новых лицах" в парламенте.

Как стало известно журналистам из источников в правоохранительных органах, Иванисов был задержан 14 сентября 1995 года сотрудниками Куйбышевского райотдела милиции Запорожской области по ст. 117 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 118 ч. 2 (изнасилование несовершеннолетней неестественным образом) Уголовного кодекса Украины. 21 марта 1996 года Иванисов был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, из которых отбыл 2 года 6 месяцев в исправительных колониях общего режима.

В ответ на обвинения народный депутат Иванисов опубликовал на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости, рядом с которой разместил фотографии Бен Ладена, Пабло Эскобара и каннибала Бокасы.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментариях журналистам по этому поводу сообщил, что если информация подтвердится, то этот вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа", заявила, что ей поступали угрозы, в том числе и от главы фракции Давида Арахамии.