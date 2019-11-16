Мы тебя размажем: исключенная из фракции "слуга народа" рассказала про угрозы

Народный депутат Анна Скороход, которую исключили из фракции "Слуга народа", заявила, что ей поступали угрозы, в том числе и от главы фракции Давида Арахамии.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "112".

По словам Скороход, Арахамия начал угрожать ей после того, как она не поддержала законопроект № 2178−10 об открытии рынка земли. Однако угрозы поступали не только от главы фракции "Слуга народа".

"Закрой рот", "Я тебе сказал не ставить правки", "Думай, что ты делаешь, иначе мы тебя размажем", – это не только от Давида. Это мне звонили, периодически, представлялись "из аппарата" и говорили, что я не так голосую", – рассказала Скороход.

Как ранее сообщал "Апостроф", 15 ноября во время закрытого заседания было принято решение об исключении Анны Скороход и Антона Полякова из президентской фракции.