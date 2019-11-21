Труба согласовывал с Богданом обыски на предприятии Жеваго - аудиозаписи

Глава ГБР Роман Труба согласовывал с руководителем Офиса президента Андреем Богданом обыски на Полтавском горно-обогатительном комбинате - предприятии Константина Жеваго, на которое "положил глаз" Игорь Коломойский.

Об этом говорится на аудиозаписях, которые выложили в сеть.

В телеграм-канале "Трубу прорвало" появилось несколько аудиозаписей якобы разговоров, записанных в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. На одной записи от 21 августа 2019 года Роман Труба и начальник второго следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Максим Резниченко обсуждают предстоящие обыски на компаниях, связанных с Константином Жеваго.

Когда речь заходит о Полтавском ГОК (01:35 мин. записи), Резниченко отмечает, что Игорь Коломойский "положил глаз на это предприятие". Узнав, что обыски запланированы уже завтра, Роман Труба просит их остановить и "дать заднюю", аргументируя это "государственной позицией". "Давай, останавливаем", - говорит собеседник.

На аудиозаписи слышно, что Труба аргументирует необходимость останавливать обыски тем, что "он (Жеваго), возможно, пойдет на сотрудничество". "Я могу сделать, чтобы все было корректно", - отвечает ему Резниченко.

В ходе разговора выяснилось, что в операции задействовано много оперативников, поэтому перенести ее очень сложно. Поэтому Роман Труба звонит кому-то и спрашивает совета: "привет ... тут одно срочный вопрос, по ... Жеваго. Там мы еще раньше запланировали несколько незначительных обысков. Там просто задействованы и милиция, и другие, может, я бы их тихонько провел?". Из разговора следует, что собеседник "дает добро".

Интересно, что Труба обращается к собеседнику на "ты". Похоже, что они давно знакомы. Инсайдеры говорят: так он мог общаться с главой Офиса президента Андреем Богданом. Господин Богдан долгое время был главным адвокатом Игоря Коломойского, который, по словам одного из руководителей ГБР, заинтересовался Полтавским ГОКом.

Напомним, в этом же телеграм-канале были обнародованы и другие скандальные аудиозаписи из кабинета главы ГБР. В частности, на другой записи слышно, как Труба якобы обсуждал подозрение, которое собирались вручить бывшей главе Минздрава Уляне Супрун.

Также стало известно, что Труба мог обсуждать с Богданом вопрос вызова на допрос в ГБР экс-президента Украины Петра Порошенко.