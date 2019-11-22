Секс-скандал с назначением замминистра: появилась реакция фигурантки и ее начальника

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на следующем заседании Кабинета министров будет просить об увольнении заместителя по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной, которая попала в интимскандал со своим назначением на должность.

Об этом сам Криклий написал в Facebook

"Я сам формировал свою команду, и оставляю за собой право изменять ее. Я крайне недоволен отсутствием понимания между Александрой и командой министерства инфраструктуры... Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции... Я считаю необходимым вынести на следующее заседание правительства представление о ее отставке от своего имени", - заявил он.

Сама Клитина во время брифинга в пятницу, 22 ноября, заверила, что разразившийся скандал ни что иное, как фейк, который запустили из-за отсутствия других компроматов на нее.

По ее словам, она готова пойти в суд, дабы отбелить свою репутацию и заявила, что намерена добиться моральной компенсации.

Как сообщал "Апостроф", ранее Клитина после секс-скандала стала "жертвой" пранкера "Джокера", который обнародовал переписку с замминистра.