Украинская топ-чиновница после секс- скандала стала "жертвой" пранкера "Джокера": фото переписки

Пранкер "Джокер" обнародовал переписку с заместителем министра инфраструктуры Украины Александрой Клитиной, попавшей в громкий скандал, поводом для которого стал тот факт, что она якобы получила должность через постель.

Ее он опубликовал в Telegram.

В ходе переписки пранкер "выудил" у Клитиной информацию о том, что якобы президент Владимир Зеленский собирается снять с должности министра инфраструктуры Владислава Криклия. Помимо этого, ее очень возмущает тот факт, что министр приблизил к себе секретаря министерства Андрея Галущака, на котором, якобы "вообще клейма негде ставить" (Клитина, якобы намекает на любовь Галущака брать взятки, - прим. ред.).

Как сообщал "Апостроф", ранее Клитина отреагировала на пикантные слухи о своем прошлом и скандале с получением должности.

Также ранее пранкер "Джокер" слил в сеть переписку с мэром Чернигова.