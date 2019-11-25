RU  UA  EN

понедельник, 25 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 ноября

22:05
Первые жертвы зимы: в полиции уже сообщают о смертях на льду
21:28
В Украине оценили шансы начала открытого вторжения России
20:55
В Одессе силовики пытались провести обыски у адвоката, который защищает европейского инвестора от рейдерства
20:37
Пытался остановить маршрутку: в сеть попало видео нелепого ДТП под Киевом
20:10
Уникальный отель в Британии предлагает туристам заночевать со львами и тиграми: фото
19:40
Никому не нужны: в сети показали новые фото могил боевиков на Донбассе
19:07
В центре Киева пассажира метро ударили ножом: опубликовано фото
19:05
Я просто дура: польская студентка опозорилась, записав видео с оскорблениями украинцев
19:00
Черная пятница-2019: где в Украине ожидаются самые большие скидки
18:36
Суд уменьшил залог одному из главных фигурантов дела Гандзюк
18:28
Бродячая собака спасла осиротевших котят, замерзавших в снегу: фото
18:25
Под Киевом поймали банду с мачете во главе с "журналистом": фото и видео задержания
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Будут кошмарить: в Украине рассказали, зачем Россия оккупировала Крым

понедельник, 25 ноября 2019, 19:34
переглянути новину українською

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что Крым нужен России исключительно как военная база для угрозы Европе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью Руслана Хомчака агентству "Укринформ".

По мнению главнокомандующего ВСУ, Крым не нужен России даже как место отдыха для своих граждан. "Он [Крымский полуостров] рассматривается как российская военная база, мощная, которая должна "кошмарить", назовем это так, всю Европу, Северную Африку, и должен дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", - утверждает Руслан Хомчак.

Он отметил, что конечной целью доминирования россиян является именно Средиземное море, потому что Черноморский бассейн они считают чуть ли не внутренними водами.

"Конечно, там есть Турция, которая этого не позволит, каким бы образом Россия не хотела бы с ними сблизиться. Там есть страны НАТО - Румыния и Болгария. С начальником штаба Румынии имел только разговор, он полностью поддерживает сотрудничество с нами. Поэтому Черное море в ближайшее время будет регионом, где различные силы будут испытывать свои возможности и свое терпение", - считает Руслан Хомчак.

Как сообщал "Апостроф", российские оккупанты проверили железную дорогу на незаконно построенном в Крым Керченском мосту, прогнав по ней поезд в обе стороны.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Год спустя: какие секреты хранятся на возвращенных Украине кораблях

Время удивительных историй: главные скандалы вокруг "Слуги народа"

Как Украина отметила годовщину Майдана: фото, видео и все подробности

Конец эпохи договорняков: "слуги" вляпались в новый скандал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: