Будут кошмарить: в Украине рассказали, зачем Россия оккупировала Крым

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак считает, что Крым нужен России исключительно как военная база для угрозы Европе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью Руслана Хомчака агентству "Укринформ".

По мнению главнокомандующего ВСУ, Крым не нужен России даже как место отдыха для своих граждан. "Он [Крымский полуостров] рассматривается как российская военная база, мощная, которая должна "кошмарить", назовем это так, всю Европу, Северную Африку, и должен дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", - утверждает Руслан Хомчак.

Он отметил, что конечной целью доминирования россиян является именно Средиземное море, потому что Черноморский бассейн они считают чуть ли не внутренними водами.

"Конечно, там есть Турция, которая этого не позволит, каким бы образом Россия не хотела бы с ними сблизиться. Там есть страны НАТО - Румыния и Болгария. С начальником штаба Румынии имел только разговор, он полностью поддерживает сотрудничество с нами. Поэтому Черное море в ближайшее время будет регионом, где различные силы будут испытывать свои возможности и свое терпение", - считает Руслан Хомчак.

Как сообщал "Апостроф", российские оккупанты проверили железную дорогу на незаконно построенном в Крым Керченском мосту, прогнав по ней поезд в обе стороны.