Готовятся к войне? Появились тревожные фото испытаний Крымского моста

Российские оккупанты проверили железную дорогу на незаконно построенном в Крым Керченском мосту, прогнав по ней поезд в обе стороны.

Об этом написала у себя в Twitter блогер Roksolana Today & Крым.

По ее сведениям, российские военные оценивали новые возможности логистики на мосту.

"Сегодня на "скрепомосте" возня. Поезд гоняли. Куча военных РФ оценивали новые возможности логистики, ибо военные перевозки - единственная реальная цель РФ при постройке моста. Ну и воровство, конечно, скрепы и вредительство. Но главное - логистика войны", - заметила блогер.

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Также по ее информации на станции Южное при въезде в Крым с моста будет "военная станция: разгрузка танков, ракет и так далее".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети были опубликованы фото, как при въезде в оккупированный Россией Крым шторм практически сносит автомобили на Керченском мосту.