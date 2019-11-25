Зеленский поговорил по телефону с Путиным: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Глава Украинского государства отметил важность недавнего возвращения Россией украинских кораблей. В то же время Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, находящихся на этих судах" - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что во время разговора стороны затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС.

На официальном сайте Кремля указано, что разговор инициировал Зеленский.

"Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа в Украину. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - сообщила пресс-служба российского президента.

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