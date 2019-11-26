"Крестный отец контрабанды" : Зеленский объявил про розыск сообщника задержанного топ-чиновника, фото

Во время спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), во время которой были задержаны 10 сотрудников Киевской таможни по подозрению в нарушениях таможенного законодательства, сбежал бизнесмен Вадим Альперин, который накануне предлагал детективам НАБУ взятку.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

"В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину", - написал глава государства.

По словам Зеленского, границы надежно перекрыты, следовательно, Вадим Альперин скрывается на территории Украины.

"Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом", - обратился Владимир Зеленский к читателям своего Telegram-канала и традиционно напомнил телефон горячей линии НАБУ.

Как ранее сообщал "Апостроф", рекордную взятку в $800 тысяч сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предлагал известный одесский бизнесмен Вадим Альперин, подозреваемый в махинациях на таможне.