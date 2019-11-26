Не один человек: в НАБУ сделали важное уточнение по задержаниям чиновников Киевской таможни

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали 10 сотрудников Киевской таможни по подозрению в нарушениях таможенного законодательства.

Об этом сообщили на странице НАБУ в соцсети Facebook.

"Предварительно действия задержанных, среди которых - 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 УК Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении. Детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления", - сказано в сообщении.





Как раньше сообщал "Апостроф", сотрудники НАБУ задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского.