На грани: сестра Сенцова взбудоражила сеть резким заявлением об украинском языке

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан взбудоражила социальные сети заявлением об украинском языке.

На своей странице в социальной сети Facebook она написала, что для нее "украинский является вымирающим".

"Русский язык не принадлежит ни Путину, ни современной России, они могу идти на*уй. Русский язык - это что-то большее. Я живу в Украине и я защищаю украинский язык, я его учу и мне стыдно, что за три года я им так и не овладела, но украинский он на грани вымирания, его надо спасать и это государственный язык. Украина должна быть укроиномовной, но русский я тоже не хочу терять. Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали. Не надо видеть русский язык врагом, враги те, кто его так подло используют, язык не враг, язык - дополнение", - пишет она.

По ее словам, она не имела ничего общего с украинским языком с детства.

"У русскоязычных украинцев хоть телевизор был, надписи там всякие, уроки в школе", - пишет она.

Также Каплан перечислила слова на украинском языке, которые ее "выбили из колеи".

Напомним, что Сенцов прокомментировал словесную перепалку президента Украины Владимира Зеленского с бойцом ООС на Донбассе.