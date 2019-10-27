Экс-узник Кремля взбудоражил сеть высказыванием о перепалке Зеленского с бойцом ООС

Бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов прокомментировал словесную перепалку президента Украины Владимира Зеленского с бойцом ООС на Донбассе.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", - написал Сенцов.

Его слова вызвали бурю эмоций среди пользователей сети. Одни поддержали мнение экс-узника РФ, а другие стали на сторону Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", доброволец Денис Янтар, который спорил с президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в зоне ООС, в период избирательной кампании резко критиковал тогдашнего главу государства Петра Порошенко и склонялся к поддержке Зеленского.