RU  UA  EN

воскресенье, 27 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 октября

11:48
"ГазМяс" в действии: турецкий тренер избил игроков в раздевалке (видео)
09:52
Известный футболист был госпитализирован с жуткой травмой после матча Серии А: фото
07:20
Дуэт Виктора Павлика с сыном и танцы Данилко: как прошел 7 выпуск шоу Х-фактор 10
07:00
Эклеры со сгущенкой и кремом: простой рецепт десерта к чаю

26 октября

22:47
Виктор Павлик с сыном стали участниками Х-фактора: что ответили судьи
19:00
Солнечные пляжи Дубая: сколько стоит отдых в Эмиратах в ноябре-декабре
18:20
Жена экс-игрока "Динамо" стала президентом футбольного клуба: фото
18:04
Названа победительница конкурса "Мисс Земля 2019": заняла ли призовое место украинка
16:39
Похудевшая Адель поразила поклонников своей внешностью: фото
16:10
Хватит окопной возни: экс-игрок "Динамо" жестко высказался о войне на Донбассе
16:04
"Мариуполь" в скандальном матче чемпионата Украины обыграл команду из села: видеообзор
15:16
В чемпионате Украины судья допустил чудовищную ошибку: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экс-узник Кремля взбудоражил сеть высказыванием о перепалке Зеленского с бойцом ООС

воскресенье, 27 октября 2019, 12:01
переглянути новину українською

Бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов прокомментировал словесную перепалку президента Украины Владимира Зеленского с бойцом ООС на Донбассе.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

"Пересмотрел вчерашнее нашумевшее видео стендапа из серии #янелох. В результате: стыд за президента и гордость за добровольца. Не пишу про военных, потому что не чувствую на это морального права, так как не был на войне. Хочется лишь сказать им спасибо, за то, что у нас все еще есть своя страна", - написал Сенцов.

Его слова вызвали бурю эмоций среди пользователей сети. Одни поддержали мнение экс-узника РФ, а другие стали на сторону Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", доброволец Денис Янтар, который спорил с президентом Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в зоне ООС, в период избирательной кампании резко критиковал тогдашнего главу государства Петра Порошенко и склонялся к поддержке Зеленского.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Кризис неминуем: что будет с делами Майдана после отставки Горбатюка

Конец тепла: что будет с погодой на выходные

Речь идет о миллиардах: кого лишат пенсий и субсидий

Здоровье как привычка: чему поучиться у миллениалов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: