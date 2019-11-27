В Украине назначена языковой омбудсмен: фото и биография чиновницы

Украина получила языкового омбудсмена - 27 ноября Кабмин назначил на должность уполномоченного по защите государственного языка ученого Татьяну Монахову.

Информацию подтвердил народный депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинскую правду".

Кандидатуру Монаховой на рассмотрение правительства внесло Министерство культуры, молодежи и спорта.

Монахова родилась 2 июля 1980 в Николаеве. В 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.

Татьяна Монахова - доктор филологических наук, профессор. Возглавляла кафедру журналистики Института филологии ЧНУ имени Петра Могилы. Она - автор более 40 научных публикаций, в том числе трех пособий с грифом МОН и монографии "Народничество, модернизм и постмодернизм в лингвистике". В июне-июле 2018 стажировалась на открытом телеканале Offener Kanal Magdeburg (г.. Магдебург, Германия) по программе Министерства иностранных дел Германии и Media Development Fundation. Была автором и ведущей телепрограммы «Диагональ» на Петр Могила ТВ.

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Задачами речевого омбудсмена является защита украинского языка как государственного, а также защита прав граждан Украины на получение информации и услуг в сферах общественной жизни на государственном языке, а также устранения препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 1 декабря 2019 начнет свою работу обновленная Еврокомиссия во главе с экс-министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.