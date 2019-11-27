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Зашквары - это нормально: Мендель высказалась про громкие скандалы со "слугами народа", видео

среда, 27 ноября 2019, 19:43
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Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о неприятных инцидентах с народными депутатами партии "Слуга народа".

Видео с интервью спикера Зеленского опубликовано на YouTube-канале Vласть vs Vлащенко.

Ведущая отметила, что рейтинг главы государства падает, когда в его фракции происходят скандальные случаи с нардепами. Она задала вопрос Мендель, почему Зеленский не реагирует на происходящее.

"Много зашкваров у "Слуги народа", потому что это колоссальное моно-большинство. Их много, поэтому и зашкваров будет много", - высказалась спикер.

Она также объяснила это тем, что все разные люди. Также подчеркнула, что такая вторая сторона демократии. Мендель заявила, что людям было дано право голоса, они и проголосовали за них.

"Прошло два месяца, пора и зашкварам быть. Это нормально", - сказала спикер.

Смотреть с 01:10:33 до 01:11:44

Как сообщал "Апостроф", пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о своей зарплате и назвала сумму командировочных и надбавок за ученую степень.

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