Зашквары - это нормально: Мендель высказалась про громкие скандалы со "слугами народа", видео

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала о неприятных инцидентах с народными депутатами партии "Слуга народа".

Видео с интервью спикера Зеленского опубликовано на YouTube-канале Vласть vs Vлащенко.

Ведущая отметила, что рейтинг главы государства падает, когда в его фракции происходят скандальные случаи с нардепами. Она задала вопрос Мендель, почему Зеленский не реагирует на происходящее.

"Много зашкваров у "Слуги народа", потому что это колоссальное моно-большинство. Их много, поэтому и зашкваров будет много", - высказалась спикер.

Она также объяснила это тем, что все разные люди. Также подчеркнула, что такая вторая сторона демократии. Мендель заявила, что людям было дано право голоса, они и проголосовали за них.

"Прошло два месяца, пора и зашкварам быть. Это нормально", - сказала спикер.

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