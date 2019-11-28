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Добкин в прямом эфире отличился угрозами убийства топ-политиков: видео и реакция сети

четверг, 28 ноября 2019, 17:43
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Экс-нардеп от "Партии регионов" Михаил Добкин в прямом эфире телеканала ZIK призвал казнить пятого президента Украины Петра Порошенка и ряд известных политиков.

Фрагмент эфира опубликован на YouTube.

"Необходимо на месяц-два, максимум - три ввести в стране военное положение. И по законам военного времени на центральной площади - там, где пролилась первая кровь людей, повесить Петра Порошенка, Александра Турчинова, это чудо из руководства" Свободы" Олега Тягнибока. А Андрея Парубия повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе ", - сказал Добкин.

Его заявления взбудоражили сеть.

"Думаю, Порошенко не будет писать заявление в ГБР через угрозы. У Парубия, говорят, чувство страха отсутствует по определеннию. Турчинов - вообще наш "кровавый Пастор" и он не боится - пусть его боятся. А Тягнибок при встрече может просто побить Добкина. Но интересно по ГБР - они завтра в 6 утра придут к Добкину с обыском, как сегодня к Звиробий? (Маруся Звиробий - общественная активистка, у которой 28 ноября утром сотрудники ГБР провели обыск по делу ее угроз на видео действующему президенту Владимиру Зеленскому - ред.) ", - написал журналист Кирилл Сазонов в Facebook.

Михаил Добкин и ранее угрожал политикам. В 2017 году желал смерти нардепу и журналисту Мустафе Найему. В том же году Добкин призвал тогдашнего главу МИД Украины Павла Климкина сжечь себя на Крещатике.

"Апостроф" уже сообщал, что в связи с угрозами убийством действующему президенту, в четверг, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований (ГБР) начали обыски у известного украинского волонтера Маруси Зверобой.

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