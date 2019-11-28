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ГБР проводит обыски в доме известного украинского волонтера: первые подробности и видео

четверг, 28 ноября 2019, 08:04
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В четверг, 28 ноября, детективы Государственного бюро расследований (ГБР) начали обыски у известного украинского волонтера Маруси Зверобой.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Facebook.

Волонтеру вручили разрешение на обыск в ее жилье и потребовали добровольно сдать мобильный телефон.

Стоит отметить, что ранее правоохранители открыли уголовное дело против народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой после их скандального видеообращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Самбул) родилась 17 сентября 1978 года в Киеве. Она известна как доброволец, инструктор учебного центра ДШВ, общественный деятель, волонтер и блогер. Уволилась из рядов ВСУ по состоянию здоровья. Замужем. Имеет дочь.

Как сообщал "Апостроф", следователи ГБР совместно с СБУ направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского нардепу от "Европейской солидарности" Софии Фединой.

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