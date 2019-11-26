ГБР взялось за нардепа, которая угрожала Зеленскому: что ей грозит

Следователи ГБР совместно с СБУ направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского нардепу от "ЕС" Софии Фединой.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщение о подозрении в угрозе убийством в отношении Президента Украины действующего народного депутата Украины и гражданки. Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности упомянутого народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

Отметим что угроза убийством в отношении президента Украины наказывается ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что 26 октября 2019 народный депутат Украины, находясь в Львове, осуществила онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Петр Порошенко считает проект сообщение о подозрении, подготовленный ему в Государственном бюро расследований, провокацией экс-команды Януковича.