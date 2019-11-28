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Мадам фу-фу: сети насмешил новый имидж одиозной соратницы Януковича

четверг, 28 ноября 2019, 20:27
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На дне рождения телеведущего и журналиста Дмитрия Гордона, который с размахом отметил свое 52-летие, была замечена экс-народный депутат от Партии регионов, советник Виктора Януковича Анна Герман в странном наряде.

Пользователей соцсетей удивил наполовину подпоясанный пиджак Герман, из-под которого был виден ее живот.

“Что вы видите? Я вижу немой вопрос "Ну и почему ты больше не делаешь фотоотчетов? Мы же стараемся!” - прокомментировали опубликованный снимок на странице «Рагу.лі” в социальной сети Facebook.

На еще одном снимке Анна Герман танцует вальс с бывшим мэром Киева Александром Омельченко.

Публикация фото вызвала бурное обсуждение в соцсети.

"Это видно пузо?", "Культурные низы", "Мадам фу-фу", - пишут возмущенные комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 16 ноября, в Ивано-Франковске бывшего депутата от "Партии регионов" Игоря Халаменду облили фекалиями.

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