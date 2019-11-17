В Ивано-Франковске устроили фекальную атаку на экс-депутата с интересным прошлым: фото и видео

В субботу, 16 ноября, в Ивано-Франковске бывшего депутата от "Партии регионов" Игоря Халаменду облили фекалиями.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram-канал "Новина".

Когда Халаменда шел к своему автомобилю с рынка, к нему подбежал мужчина и вылил на него ведро с веществом, похожим на фекалии.

По данным местного издания Фirtka.if.ua, накануне на территории центрального продуктового рынка произошел конфликт, связанный с правами на рынок.

Мужчина, который облил Халаменду фекалиями, пытался сбежать с места происшествия, но его задержали. Злоумышленником оказался 33-летний местный житель. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что ранее бизнесмена подозревали в причастности к стрельбе в Ивано-Франковске в августе 2017 года. Также в апреле 2007 года в центре Ивано-Франковска Халаменду, который на то время был депутатом Ивано-Франковского городского совета от "Партии регионов", обстреляли в бронированном "Мерседесе". Тогда он получил тяжелые ранения в грудь и шею.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе облили фекалиями местную журналистку и активистку организации "Зеленый лист" Светлану Подпалую.