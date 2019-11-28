Нардеп сделала громкое заявление о продаже округов и лоббистах в Раде

Народный депутат Анна Скороход подтвердила информацию о том, что на некоторых округах продавали места для кандидатов от "Слуги народа" по 300, 500 тысяч и 1,5 миллиона долларов.

В интервью "Апострофу" она заявила, что в "Слуге народа" много лоббистов.

"Если раньше у нас олигархические группы были при власти, которые все отжимали и все оставляли за собой, то сейчас у нас пришел безликий персонал этих олигархических групп", - отметила она.

По ее словам, в него входят менеджеры, юристы, адвокаты, которые "знают все дырки и прекрасно их своими законами закрывают". По ее словам, эти люди понимают, что нет смысла за собой это оставлять, так как придет кто-то следующий и отожмет.

"Они это все монетизируют. Это то, что я вижу, происходит в стране", - резюмировала нардеп.

Детальнее читайте в материале "Апострофу": Руководство "Слуги народа" решило, что они боги, и хотят оставить во фракции только баранчиков - Анна Скороход.