Руководство "Слуги народа" решило, что они боги, и хотят оставить во фракции только баранчиков - Анна Скороход

Народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг АННА СКОРОХОД, которую ранее исключили из фракции "Слуги народа", в интервью "Апострофу" откровенно рассказала о "богах" внутри фракции, которые планомерно ведут ее к развалу, о факторе Офиса президента при голосовании в Раде и участии лично Андрея Богдана. Также нардеп раскрыла, за сколько тысяч долларов "продавали" избирательные округа и хлебные должности на госпредприятиях и в Кабмине.

- Что вообще происходит в "Слуге народа" (СН) на фоне последних скандалов, которые мы видим? С чем они связаны и каковы ваши прогнозы, как будут дальше развиваться события?

- Проблема фракции "Слуга народа" - это ее руководство, которое решило, что они боги и что их слово важнее, чем всех остальных, их мнение важнее, чем всех остальных. Они медленно, но уверенно, хотя, может, не медленно, разваливают фракцию. А, в принципе, там есть достаточно много думающих и умных людей, которые не согласны с теми решениями, которые принимаются, и я не удивлюсь, если скоро наши с Антоном (Антон Поляков – нардеп, ранее исключенный из фракции СН, - "Апостроф") ряды пополнятся.

- В одном из недавних эфиров Давид Арахамия сказал о том, что он уже готов будет идти в НАБУ, свидетельствовать о вашем кейсе. Вы к этому готовы?

- Однозначно. Я с удовольствием схожу в НАБУ, пообщаюсь с НАБУ, с Давидом и отвечу на все вопросы, и закроем эту тему навсегда, потому что Давид Арахамия любит говорить, но не отвечать за свои слова. Вообще стоит вопрос, кем себя этот человек возомнил?! Он чуть-чуть забыл, кто он, кто у нас глава государства.

- Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал: "Роль скандалов преувеличена. Они имеют медийный и хайповый момент, но в действительности фракция голосует за принципиальные вещи. Сигнальные голосования показывают, что эти разборки и хайп могут быть, много чего происходит внутри групп и в зале, но мы с Давидом и с заместителями пытаемся искать компромисс". То есть, в партии нет деструкции?

- Давайте так: чем громче скандал, тем интереснее вопросы умалчиваются. Все сейчас обсуждают Иванисова (нардеп Роман Иванисов, у которого обнаружили судимость за изнасилование, - "Апостроф") и потихонечку забывают про наших "криворожских звезд". Мы понимаем, к чему все это ведет… Конечно хорошо, что Иванисова сейчас исключат - он страшный зверь. Для меня это тоже ужасная новость и я считаю, что все-таки надо было Службе безопасности лучше работать либо определенным лицам не продавать округа в свое время.

Анна Скороход: "Конечно хорошо, что Иванисова сейчас исключат"Фото: Апостроф / Ярослав Радионов

- Вы, кстати, заявили на одном из эфиров, что округа продавались по 300 тысяч долларов.

- Триста, пятьсот, некоторые и полтора - говорили.

- Это средняя цена или как договорятся?

- Как договорятся с областными и не только с областными.

- Вы так же говорили о том, что будете создавать свою группу настоящих слуг народа.

- Да, с Антоном (Поляковым, - "Апостроф").

- Сколько, по-вашему, из фракции могут выкинуть еще депутатов?

- Выкинуть могут сколько угодно, вопрос же не в этом. Вопрос - с кем они останутся. Если они хотят видеть вокруг себя исключительно баранчиков, то, наверное, до их предела и доведут. Хотя, боюсь, что тогда 226 не будет.

- Корниенко сказал в одном интервью: "Когда исключали Скороход из партии, то одной из претензий было то, что она предлагала деньги коллегам". Он говорит, что было десятки таких случаев.

- Если мне приведут коллег, которые подтвердят хоть один случай, я им похлопаю, потому что я никогда никому ничего не предлагала. Это полный бред.

- А откуда тогда эта история возникла?

- Это Давид (Арахамия, - "Апостроф") заявил такую чушь. По его словам, со мной и с супругом еще ходят Биб и Боб, как он выразился - с бандитскими лицами, и угрожают кому-то.

- Сколько групп влияния на момент вашего исключения было во фракции?

- Сколько замов, столько и групп.

- И они между собой постоянно, скажем так, дискутируют?

- Да, они нас поделили, по 15-17 человек в группе. Таким образом, они хотели, чтобы мы не общались между собой, но, наоборот, сделали только хуже. Потому что каждый кого-то из группы знает, и каждый с кем-то общается, и вся информация или все проблемы в той или иной группе, становятся, в итоге, известны всем.

- Говорят, что есть фактор Богдана во время принятия решений на фракции.

- Есть фактор ОП стопроцентный.

- Как это проявляется?

- Все решения спускаются оттуда. У нас есть чатик, как за какой закон голосовать, а если против, то почему.

Анна Скороход: " У нас есть чатик, как за какой закон голосовать"Фото: Апостроф / Ярослав Радионов

- То есть у вас есть, в принципе, люфт. А если объяснение хорошее, то можно не голосовать?

- Объяснения хорошего я ни разу не встречала. Если объяснение в том заключается, что законопроект не нами подан, то, наверное, это не объяснение, это бред. Но многие считают, что это очень хорошее объяснение. Более того, по всем проблемным вопросам нам даже скидывают, как общаться с прессой, как на какой вопрос отвечать.

- А сам Богдан приходит на фракцию во время общения?

- Да.

- Часто?

- Почти всегда.

- Просто мне говорили о том, что он фактически не присутствует на фракции.

- Нет, на фракции он присутствует почти всегда. И также Трофимов (Сергей Трофимов - первый заместитель главы ОП, - "Апостроф") и министры присутствуют. Гончарук ходит тоже, когда вопрос касается Кабмина, а они есть всегда. Я даже задавала ему вопросы по бюджету. Абсолютно нормальная коммуникация. Правда, она ничем не заканчивается, но сам факт.

- Я посмотрел ваши голосования - вы не голосовали именно по назначению Кабмина. Почему?

- За день до этого у нас была фракция, приезжал президент и сказал: всех кандидатов обсудим, со всеми познакомимся, со всеми будет коммуникация, всех узнаем. На следующий день за 15-20 минут до голосования нам зачитывают список, говорят, что он не обсуждается, не дают задать ни одного вопроса, в списке присутствуют люди из предыдущего Кабмина… У меня рука не поднялась.

- Кто зачитывал список?

- Президент. Сказал, что берет на себя ответственность за Кабмин, и его надо проголосовать.

- Вы понимаете, как туда попадали министры?

- Нет. У каждого свои версии, кто как попадал в Кабмин.

Вопрос был в том, что никто никого ни с кем не обсуждал, кого назначили. Если вы посмотрите, то в трудовой книжке некоторых - опыт работы аж два года ФОПом… И тут – министр. Я не претендую на Кабмин, но в той же фракции СН огромное количество людей и с опытом работы, умных, понимающих и в экономике, и в других сферах.

Я на это смотрю так: данный Кабмин назначен для того, чтобы провести определенные законопроекты, чтобы ярко начать и быстро закончить распродажу остатков Украины, а потом свалить.

Анна Скороход: "Кабмин назначен для того, чтобы закончить распродажу остатков Украины, а потом свалить"Фото: Апостроф / Ярослав Радионов

- Понятно тогда ваше голосование по земле и по приватизации.

- Да, это моя принципиальная позиция. Я говорила и на фракции озвучивала, что я от нее не уйду.

- По приватизации вы заявили, что это вообще является лоббистским законом.

- Конечно. А кому это все будет продано? Более того, вы же посмотрите список на приватизацию - 742 объекта.

- Он опубликован?

- Это то, о чем я говорю: все обсуждают "криворожских героев", Иванисова, скандалы внутри фракции, что говорит Арахамия, нас с Антоном… Но маленькой строчкой пробежало в новостях, что к нам приезжал Мировой банк и дал нам 30 миллионов кредита под 5% годовых, и за это он станет одним из акционеров прибыльного в Украине государственного Укргазбанка - уставной капитал 13 миллиардов, активы 53 миллиарда. Просто посчитайте: мало того, что я получаю 5% годовых, я захожу по абсолютно демпинговой цене, без конкурса, в акционеры государственного банка, в котором закредитованы очень многие прибыльные госпредприятия с госимуществом под залог.

- Какие еще предприятия могут быть проданы?

- "Укрэнерго", "Центрэнерго", Одесский припортовый завод.

- И какие, если вы владеете информацией, могут быть расценки, или это вообще будет минимально?

- А вы заметьте, они сейчас будут минимальными, потому что все предприятия показывают неприбыльными, чтобы продать дешевле.

- А есть уже покупатели в лице западных инвесторов?

- Понимаете, тяжело назвать инвестора инвестором, если предприятие прибыльное. Зачем его продавать?

- В Кабмине говорят, что многие предприятия не имеют обновлений производственной мощности. Все старое, советское, никто не хочет туда вкладываться, потому что это не его, это государственное.

- Если предприятие прибыльное, пересмотрите его пакет, пересмотрите менеджерскую составляющую, пересмотрите тех, кто там работает, уберите схемы, а их проще простого убрать, потому что все схемы известны. Более того, если руководящие должности на предприятии продаются…

Анна Скороход: "Все схемы известны"Фото: Апостроф / Ярослав Радионов

- Сколько стоят?

- От ста тысяч долларов.

- Чтобы стать главой государственной компании?

- Либо попасть в Кабмин, либо в налоговую, либо еще куда-то.

- Это какой-то стартовый ценник - сто тысяч?

- Нет, это то, что мне люди жаловались.

- То есть, чем быстрее ты сможешь отбить цену, тем дороже должность "стоит" на старте?

- Да.

- Если мы вернемся, допустим, к вашим "семейным" делам во фракции, по-вашему, сколько у президента хватит терпения это все наблюдать?

- Вопрос - сколько президент будет слушать только тех, кто дает ему информацию, а не тех… вот мы с Антоном сколько раз пытались до него достучаться, а он не слышит. Нам есть что сказать, поверьте, и с именами, и с фактами.

- Вы ни разу не встречались с президентом?

- После исключения - нет. Пытались. Нет контакта.

- Расскажите, как проходил отбор в партию, этот процесс попаданияв список. По сути, вам вылазит боком, что вы таким скопом собрали людей за два-три месяца и завели в парламент. Я понимаю, для чего это делалось, политическую целесообразность...

- Я не понимаю. Зачем места продавали? Почему именно эти люди попали? Потому что они виртуальный лифт прошли? Не смешите меня. Да, есть случайные люди, согласна. Там, где продавали округа для того, чтобы зашел кто-то другой, ставили специально слабого оппонента. Во фракции есть ребята, которые все, что сделали на своих мажоритарных округах, – это подали паспорт.

- Давайте представим, что мы с вами беседуем летом 2020 года - нет уже иммунитета у парламента на роспуск. Ваша оценка? Допустим, Арахамия говорит, что 75%, что этот парламент не досидит всю каденцию.

- Я даю 99%, что не досидит.

- Когда, по-вашему, возможны выборы?

- Весной.

- Вы имеете в виду местные или парламентские?

- Нет, и парламентские.

- У парламента еще год - иммунитет.

- С одной стороны, иммунитет, с другой стороны, если не будет коалиции…

- Разумков говорит, что он вообще не видит фактора для роспуска парламента. Для чего распускать, если нет причин?

- Потому что рейтинг летит со скоростью света вниз, благодаря определенным лицам, которые непонятно что творят и делают.

Анна Скороход: "Рейтинг летит со скоростью света вниз"Фото: Апостроф / Ярослав Радионов

- Говоря о председателе комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрее Герусе, вы сказали: "Он бог комитета".

- Да, это он так думает. То есть все решения принимаются Андреем Герусом единолично. Потом СМСка - как мы голосуем на комитете.

- Вы будете переходить из этого комитета в другой?

- Нет, а зачем мне уходить? Я все-таки не зря к нему готовилась, ориентируюсь лучше, чем многие коллеги во всем, что происходит в энергетике.

Я очень жду, когда, наконец, Андрей Герус подаст законопроект про НКРЭКУ.

- Что в нем должно быть такого, что вы ждете? Вроде бы уже есть закон про НКРЭКУ.

- Он есть. С первого числа НКРЭКУ признана неконституционной, поэтому надо внести изменения. Я видела этот законопроект, и понятно, под кого он сделан.

- Можете немного рассказать?

- Там идет подчинение Кабмину, хотя это должен быть независимый орган. Все - под Кабмин, к главе выписаны, мягко говоря, странные требования. Например, не может возглавить человек, который прямо или опосредованно был связан с НКРЭКУ или работал в компании, деятельность которой регулировала НКРЭКУ. То есть круг профессионалов четко зачеркнут. Наверное, Андрей Михайлович (Герус, - "Апостроф") хочет стать главой НКРЕКП.

- А депутатство?

- Что то депутатство. Депутатство – это ходить, зеленую кнопочку нажимать, а тут хоть какие-то дела можно делать.

- И когда он будет подаваться – до Нового года или уже после?

- По идее, должен до Нового года. Я не понимаю, почему они с ним затягивают. Хотя у нас же все важные решения принимаются в последний момент, поэтому они все проходят. И не потому что их нельзя было рассмотреть раньше, а потому что - быстро давайте, огонь, побежали.

- А много лоббистов в СН?

- Конечно. Если раньше у нас олигархические группы были при власти, которые все отжимали и все оставляли за собой, то сейчас у нас пришел безликий персонал этих олигархических групп.

- Менеджеры?

- Менеджеры, юристы, адвокаты, которые знают все дырки и прекрасно их своими законами закрывают и понимают, что нет смысла за собой это оставлять, все равно придет кто-то следующий и отожмет. Они это все монетизируют. Это то, что я вижу, происходит в стране.

- В случае досрочных выборов вы планируете идти снова?

- Не знаю. Поживем, увидим.

- Со "Слугой народа"?

- Точно нет. Если будет вот этот же набор непонятных людей и работающих непонятно на кого - нет. Мы с Антоном Поляковым будем продолжать себя позиционировать, что мы с президентом. Мы пытаемся до него достучаться. Все законы президентские, которые соответствуют программе, соответствуют предвыборным обещаниям, - мы за них голосуем. А то, что мы не голосуем за чьи-то интересы, - извините, пожалуйста, нас народ выбирал, и мы не слуги Давида Арахамия, Андрея Геруса или других.

- Я правильно понимаю, что вы разделяете президента и фракцию?

- Абсолютно. Полностью.