Беглый экс-нардеп сделал громкое заявление о возвращении в Украину

Бывший нардеп и бизнесмен Александр Онищенко, который выехал за границу в 2016 году из-за криминального преследования, в декабре возвращается в Украину.

Об этом сам Онищенко заявил журналистам Kyiv Post.

"Я считаю, что пора", - прокомментировал свои планы на возвращение бизнесмен.

Он планирует прилететь в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения против себя в мошенничестве и отмывании денег.

Чтобы подтвердить свои намерения, прислал журналистам фото билета в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который вылетает из Барселоны в столицу Украины.

Александр Онищенко уехал за границу в 2016 году. Живет в селе в Испании. Ранее заявлял журналистам, что может вернуться в Киев, когда захочет. Даже предоставил редакции документы, подтверждающие это. Но в них говорится о том, что он согласился сдаться Киеву по указанию испанских и украинских правоохранителей, а также Интерпола.

Напомним, что 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест. НАБУ на 16 февраля вызвало нардепа-беглеца Александра Онищенко для вручения обвинительного акта по подозрению в создании незаконной газовой схемы. Впоследствии председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенко экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды.

Чем сейчас завершится уголовное производство против Александра Онищенко, неизвестно. Зато раньше "Апостроф" опубликовал материал, в котором вспомнил о 10 провальных уголовных дел против украинских политиков