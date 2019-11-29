Глава украинской делегации в ПАСЕ отреагировала на фото с лесби-поцелуем

Глава украинской делегации в ПАСЕ Лиза Ясько ответила на фотографию, на которой она якобы целуется с другой девушкой.

Снимок распространил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

По ее словам, бывший руководитель "Айдара" занимается созданием и распространением фейков.

"Не надо быть со мной знакомым, стоит просто нагуглить любое мое фото, чтобы понять, меня нет на этом фото, как бы этого не хотелось Мосийчуку. Стыдно не только за автора фейка, но и уровень политической культуры общества, в котором такие дешевые атаки всегда находят своего потребителя", - пишет она.

По ее словам, она готова к информационным атакам.

Напомним, что глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько пояснила, что делала в Москве (Россия) во время Революции Достоинства в Украине.