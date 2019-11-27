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Глава украинской делегации в ПАСЕ объяснила свое присутствие в Москве во время Евромайдана

среда, 27 ноября 2019, 22:10
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Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько пояснила, что делала в Москве (Россия) во время Революции Достоинства в Украине.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в октябре 2013 года по программе обмена между Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и МГУ имени Ломоносова, группа из лучших студентов философского факультета, поехала в Москву. К участию в этой программе были рекомендованы магистры специальности "политология" заранее - за несколько месяцев до начала Майдана.

Ясько также подчеркнула, что главная цель этой программы была получения знаний по политологии, истории и теории политических учений.

"30 ноября, в день избиения студентов, в Киеве я вместе с друзьями уже работала над созданием общественной организации, которая ставила целью удовлетворения общественных интересов граждан Украины при осуществлении своих прав. А дальше была кровь. В марте 2014, возвращаясь в Москву, я чувствовала себя послом Майдана и пыталась использовать все возможности, чтобы донести позицию моей страны студентам и преподавателям МГУ", - написала чиновница.

Она отметила, что это было тяжело психологически. Много лекций и семинаров начинались с того, что местные преподаватели и студенты просто не начинали что-то выкладывать когда узнавали, что в аудитории есть несколько украинцев. И дальше от них уже шли эмоциональные высказывания на тему "братских народов", "таможенного союза и почему мы украинцы туда НЕ хотим" и "зачем нам Европа".

"И уже тогда я была поражена увидеть, какая между нами пропасть... Но понимая, что это интеллектуальная элита России, я все же не оставляла попыток убедить моих коллег... И после этого, возвращаясь в Москву уже когда состоялась аннексия Крыма, я верила, что события в Украине изменят взгляды русских... На то же надеялась и когда состоялась вооруженная агрессия на Донбассе", - написала глава украинской делегации в ПАСЕ.

По словам Ясько, было впечатление, что большинство россиян зазомбированные.

"Последний раз я была в Москве в июне 2014 и уже в то время я работала почти три месяца в украинском Кризисном Медиа центре, деятельность которого была направлена на борьбу с российской пропаганду и коммуникацию украинских событий миру", - отметила чиновница.

Она провела в России с октября 2013 по июнь 2014 не более двух месяцев (программа закончилась в июне).

"Я убеждает, что в условиях войны с Россией - такой, даже кратковременный опыт понимания логики противника - дорого стоит. И еще раз хочу сказать, что этот опыт меня убедил, что мы украинцы - очень сильно отличаемся от граждан России в стремлении свободы и отстаивании своего достоинства", - подчеркнула Ясько.

Напомним, ранее об обучении Ясько в Москве рассказал нардеп партии "Слуга народу" Антон Поляков. По его словам, на самом деле в ее официальной биографии нет описания этих данных.

Как сообщал "Апостроф", Ясько заявляла, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы отныне будет готова к конструктивной дискуссии с российскими коллегами, а также будет ожидать от дипломатов ассамблеи новых резолюций в поддержку Украины.

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