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Свободу надо приглушить: сети разгневало заявление "слуги народа" о деле против Федины и Зверобой

пятница, 29 ноября 2019, 07:44
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Депутат Рады от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что журналисты и блогеры в Украине должны "фильтровать речь".

В эфире канала "Настоящее время" она подчеркнула, что свобода слова в стране должна быть ограничена.

"Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", – заявила она.

Таким заявлением "слуга народа" высказалась по поводу дела против нардепа "Евросолидарности" Софии Федины и военного волонтера Маруси Зверобой, которых подозревают в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

В сети с недовольством восприняли неожиданное предложение депутата.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ГБР открыли производство против Маруси Зверобой и народного депутата Софии Федины из-за их обращения в соцсетях, в котором правоохранители увидели угрозы в адрес президента Владимира Зеленского.

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