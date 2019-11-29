Свободу надо приглушить: сети разгневало заявление "слуги народа" о деле против Федины и Зверобой

Депутат Рады от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что журналисты и блогеры в Украине должны "фильтровать речь".

В эфире канала "Настоящее время" она подчеркнула, что свобода слова в стране должна быть ограничена.

"Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", – заявила она.

Таким заявлением "слуга народа" высказалась по поводу дела против нардепа "Евросолидарности" Софии Федины и военного волонтера Маруси Зверобой, которых подозревают в угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

В сети с недовольством восприняли неожиданное предложение депутата.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ГБР открыли производство против Маруси Зверобой и народного депутата Софии Федины из-за их обращения в соцсетях, в котором правоохранители увидели угрозы в адрес президента Владимира Зеленского.