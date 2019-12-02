Это уже победа: Зеленский сделал важное заявление накануне встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате будет говорить о прекращении огня, возвращении пленных и реинтеграции оккупированных территорий.

Об этом Владимир Зеленский сказал в видеообращении к украинцам.

"На этой неделе начнем подготовку к встрече четырех лидеров. Это уже победа для нас. Потому что это возможность, которая появилась после трех лет тишины в дипломатии и реальной войны на фронте на нашем Донбассе. Это большая возможность начать диалог, который поможет вернуть всех наших людей, которых ждут семьи, ждут дети. Нам надо прекратить огонь и дать возможность закончиться этой войне. Мы должны в этом диалоге решить вопрос сроков возвращения наших территорий, решить, как нам быть одной страной", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что украинцам не стоит верить эмоциональным заявлениям некоторых политиков, которые, спекулируя на резонансных темах, пытаются поднять себе рейтинг.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 9 декабря также будет говорить о транзите российского газа по территории Украины.