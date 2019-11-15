У Зеленского сделали заявление по нормандской встрече в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, во время которого была названа дата встречи в нормандском формате — 9 декабря.

Об этом сообщает Telegram-канал Офиса президента.

"Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандской формате состоится 9 декабря. Подробности разговора — позже", - сказано в сообщении.

Напомним, что во вторник, 12 ноября, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске была подтверждена встреча лидеров стран нормандского формата, которая должна будет пройти в ближайшее время.

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия выдвинула новое условие для встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина в нормандском формате, которая, предварительно, должна состояться до конца года.