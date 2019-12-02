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Помогут США? Зеленский сделал важное заявление о судьбе Крыма и выборах на Донбассе

понедельник, 02 декабря 2019, 11:27
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устраивает пункт в минских договоренностях касательно проведения местных выборов на Донбассе.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

"Третий момент, прежде чем приступить к выборам, - это полный вывод всех незаконных вооруженных формирований любого рода, в любой форме, с каким-либо оружием... Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Мы сами хотим этого наверняка. Но тогда мы посмотрим, действительно ли Россия этого хочет", - сказал он.

Президент настаивает на том, что выборы должны пройти здесь по украинскому законодательству, которое исключает присутствие боевиков.

"Все украинские партии должны иметь доступ. Там должны быть наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", - сказал он.

Также в интервью Зеленский высказался о роли США в ситуации с Крымом. Глава государства считает, что вделе с Крымом Штаты могли бы помочь.

"Мог бы быть такой формат переговоров: Украина, Россия, США", — сказал президент.

Напомним, что боевики сделали дерзкий выпад, подписав "закон" о якобы расширении своих территориальных "границ", которые определяются всей Донецкой областью, а не только оккупированной ее частью.

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