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США могут нанести мощный удар по "Северному потоку-2": детали

понедельник, 02 декабря 2019, 08:40
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Фото: Facebook

Ограничения по проекту "Северный поток-2" со стороны США затронут ряд различных компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода.

Как пишет немецкое издание Bild со ссылкой на свои источники, под санкциями может оказаться швейцарская Allseas, которая специализируется на заключении под водой труб и кабелей.

Кроме того, под угрозой находятся и несколько немецких компаний, которые сотрудничают с "Газпромом". По данным собеседников издания, ограничения могут быть введены еще до католического Рождества.

Как известно, в конце октября сенатор-республиканец Энди Бар представил в Сенате законопроект об энергетической безопасности Европы. Он предусматривает введение новых санкций против компаний, которые принимают участие в строительстве "Северного потока-2". В июле комитет сената США по международным делам уже одобрял введения ограничений.

Напомним, что Дания разрешила продолжить строительство российского газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины.

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