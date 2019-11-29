Последний барьер: в Европе определились по строительству скандального газопровода Путина

Дания разрешила продолжить строительство российского газопровода "Северный поток-2", который идет в обход Украины.

Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фалбе-Хансен.

"В среду Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта", – сказал он.

Напомним, что Дания – одна из последних стран, которая не давала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2". По этой причине его сооружение затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали. На сегодняшний день "Северный поток-2" построен более чем на 80%.

Подробнее о строительстве "Северного потока-2" и роли Дании в этом процессе, читайте в материале "Апострофа": Газовый шантаж Путина: Украина может повторить судьбу Грузии 2008 года.