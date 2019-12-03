Зеленский придумал, как вернуть украинцев из-за границы: в сети бурно обсуждают "рецепт"

Запуск программы "Возвращайся и оставайся", направленной, в частности, на создание условий для возвращения украинцев из-за рубежа, которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, вызвала ажиотаж в сети.

В своих комментариях пользователи соцсетей высказывают недоверие этой инициативе президента.

На странице Офиса президента Украины в соцсети Facebook был опубликовано видео Владимира Зеленского, в котором он анонсировал упомянутую программу, которая должна не только помочь вернуть украинцев на родину, но и остановить тех, кто хочет покинуть Украину в поисках лучшей жизни.

"Первый этап реализации программы - обеспечение доступных кредитов для собственного дела под 5%, 7% и 9%", - заявил глава государства.

Такая инициатива президента не нашла поддержки среди пользователей соцсетей. Комментаторы сомневаются в том, что таких мер будет достаточно, чтобы вернуть украинцев, уехавших на заработки в другие страны.

"Есть несколько вопросов: за кредитом обращаться в офис президента? как быть с коррупционными судами, правоохранителями и рейдерами?" - спрашивают в соцсетях.

Как сообщал "Апостроф", раньше президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео обсуждения тарифов для украинцев, что также вызвало бурную реакцию в сети.