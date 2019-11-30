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Напомнило ролик про зарплаты учителям: реакция сети на видео обсуждения Зеленским тарифов на коммуналку

суббота, 30 ноября 2019, 14:29
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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео обсуждения тарифов для украинцев, что они и обговаривают в сети.

Об этом сообщает гарант на своей официальной странице в Twitter.

Власти провели совет, на котором обсудили пути снижения цен на отопление уже в декабре.

Лидер страны написал, что цены на газ уменьшились, а тарифы - нет. Он отметил, что сейчас этот вопрос подняли и решают его.

"Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление", - написал он.

Пользователей сети возмутила данная ситуация, которая напомнила им видеоролик про высокую зарплату учителям.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет выполнять обещание президента Владимира Зеленского, отменить оплату коммунальных услуг для людей старше 70 лет.

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