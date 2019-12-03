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Зеленский срочно созывает СНБО из-за переговоров в Париже: что происходит

вторник, 03 декабря 2019, 10:42
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3 декабря президент Украины Владимир Зеленский срочно созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Я планировал послушать здесь (на конференции правоохранителей - ред.) выступления, но, к сожалению, президент созывает Совет национальной безопасности и обороны. Готовимся к встрече в "нормандском формате", - сказал Аваков.

9 декабря лидеры Украины, Франции, Германии и России должны встретиться в Париже, чтобы обсудить пути урегулирования военного конфликта на Донбассе. За три последних года это будет первая встреча "нормандской четверки".

"Апостроф" сообщал своим читателям, что 2 декабря в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в "нормандском формате" будет говорить о прекращении огня, возвращение пленных и реинтеграции оккупированных территорий.

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