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Зеленскому перед переговорами с Путиным в Раде выдвинули 5 требований: опубликован документ

вторник, 03 декабря 2019, 18:30
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Депутаты от фракций "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" сделали совместное заявление по "нормандскому саммиту", который состоится в Париже 9 декабря.

Соответствующее заявление зачитал с трибуны парламента нардеп от "ЕС" Андрей Парубий, передает "Апостроф" со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации", - заявил Парубий.

В частности, по его словам, имеется ввиду вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

"Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине. Никакого прекращения международных судебных процессов против России", - добавил он.

Документ подписали лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, лидер партии "Голос" - Святослав Вакарчук и лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" - Юля Тимошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России сделали интересное заявление о встрече Зеленского с Путиным в Париже 9 декабря.

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