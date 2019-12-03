Зеленскому перед переговорами с Путиным в Раде выдвинули 5 требований: опубликован документ

Депутаты от фракций "Батькивщина", "Голос" и "Европейская Солидарность" сделали совместное заявление по "нормандскому саммиту", который состоится в Париже 9 декабря.

Соответствующее заявление зачитал с трибуны парламента нардеп от "ЕС" Андрей Парубий, передает "Апостроф" со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"Никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации. Никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий по безопасности и деоккупации", - заявил Парубий.

В частности, по его словам, имеется ввиду вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, установление контроля над государственной границей.

"Никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украине. Никакого прекращения международных судебных процессов против России", - добавил он.

Документ подписали лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, лидер партии "Голос" - Святослав Вакарчук и лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" - Юля Тимошенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России сделали интересное заявление о встрече Зеленского с Путиным в Париже 9 декабря.