Нужно искать развязки: в России сделали интересное заявление о встрече Зеленского с Путиным

В рамках саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудят газовые вопросы и попытаются "найти какие-то развязки".

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на телеканале "Россия 1".

"Есть вопросы, которые требуют решения до Нового года, до 1 января, а именно — газовые дела. Есть о чем поговорить", - заявил представитель Кремля.

Песков охарактеризовал общение глав государств по телефону, которое состоялось ранее, как "весьма неплохое", но при этом заметил, что "личное общение отличается от телефонного разговора".

"Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попробовать найти какие-то развязки", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Путина не уточнил, каким именно будет формат этой встречи. "Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", перед встречей с Путиным в рамках "нормандского формата" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе.