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Два "табу" и серьезные риски: эксперт рассказал, о чем Зеленскому нельзя говорить на встрече с Путиным

четверг, 05 декабря 2019, 10:30
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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным не должен поднимать тему Крыма и газа, ведь основной вопрос - война на Донбассе.

Об этом рассказал "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Игорь Петренко.

"Во время встречи в "нормандском формате" не нужно поднимать вопрос Крыма - эта встреча посвящена Донбассу. О полуострове можно говорить в других форматах, хотя, конечно, при нынешней позиции РФ будет трудно представителей Кремля привлекать к этому процессу", - рассказал он.

Сам Зеленский заявил, что не возлагает больших ожиданий на одну встречу, что война прекратится сразу после нее. Но эта встреча - определенное начало, которое может иметь развитие. Также Зеленский отметил, что вопрос первоочередности установления контроля над украинской границей, а затем - проведение выборов является для него принципиальным. Он подчеркнул, что не наивный, не доверяет западным партнерам на слово, а договоренности должны быть закреплены подписями и конкретикой. Это контрпассаж на реплики о том, что во время встречи тет-а-тет Зеленский, как наименее опытный из всех, может поверить в какие-то обещания Путина или других партнеров.

Во время интервью президент Украины дал понять, что считает Америку серьезным игроком. Он уже отмечал, что хотел бы расширить формат и привлечь новые стороны. США могли бы помочь. Заявление Зеленского, что глава Белого дома Дональд Трамп мог бы поговорить с Путиным, означает, что он согласовывает определенные позиции с Трампом, и тот может представить их в правильном ракурсе. Но это не значит, что Зеленский согласен, чтобы переговоры проходили без участия Украины.

С точки зрения Зеленского, привязывать вопрос газа к вопросам безопасности во время встречи в Париже было бы стратегической ошибкой, которую допускали предыдущие руководители Украины. Поэтому, как говорится, мухи - отдельно, котлеты - отдельно. Во время саммита есть возможность найти прозрение в газовом вопросе, и страны, которые будут присутствовать на встрече, в этом заинтересованы, как и Европа в целом. Тем более что сейчас происходят прямые контакты с Российской Федерацией, обсуждаются вопросы взаимозачета.

Россия всегда использует газ как инструмент политического давления. Главное, что эта тема не должна идти в контексте вопросов Донбасса. Нам действительно более выгодно покупать газ у России напрямую, с точки зрения логистики, чем осуществлять реверсные закупки. Вопрос транзита важен, поскольку касается также использования украинской ГТС для поставок газа для населения, и надо будет закупать газ, чтобы сохранять давление в системе.

"Я не вижу большой проблемы в том, чтобы взыскать у России долг в 3 млрд долларов в виде газа - все равно мы получаем, то что нам принадлежит. И это может быть одним из способов достичь определенного компромисса", - отметил Петренко.

Подробней читайте в материале "Апострофа": Зеленский должен пойти на резкий шаг, чтобы договориться с Путиным.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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