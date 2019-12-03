Кто в Украине получает больше всего и где выгодней работать: интересные данные

На территории Украины выгоднее всего работать в городе Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Сообщается, что в столице средняя зарплата за октябрь (без вычета налогов) составила 15 тыс 862 грн/мес. В этом городе наемному работнику платят почти в 1,5 раза (на 47,9%) больше, чем в среднем по Украине.

Кроме Киева, высокий уровень зарплат существует в Донецкой области, где работникам платят в среднем 11 тыс 952 грн/мес, Киевской – 11 тыс 325 грн, Днепропетровской – 11 тыс 157 грн и Запорожской - 10 тыс 734 грн.

Меньше всего платят в Черновицкой области – 8 тыс 211 грн, или 76,5% от среднего по стране, Херсонской – 8 тыс 277 грн (77,2%) и Тернопольской – 8 тыс 563 (79,8%).

Кроме того, согласно статистическим данным, меньше всего получают работники неквалифицированного труда, прежде всего в бюджетной сфере: уборщицы, младшие медсестры (санитарки), гардеробщицы.

До 6000 грн/мес (без вычета налогов) получают в первую очередь бюджетники: медсестры, социальные работники, молодые врачи и преподаватели школ, особенно в глубинке. Также сюда можно отнести почтальонов, курьеров, поваров, официантов и посудомоек в заведениях общепита небольших городов.

6-8 тыс. грн/мес получают фельдшеры, врачи и преподаватели, имеющие категорию и стаж работы от 5 лет, охранники и продавцы в небольших городах, директора и завучи сельских школ.

Зарплаты до 10 тыс. грн имеют сотрудники занятые в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, операциях с недвижимостью, в строительстве, грузчики. Впрочем, по словам экспертов, в этих отраслях также высока доля теневых зарплат, достигающая 50%. Из "белых воротничков" столько зарабатывают офис-менеджеры в крупных бизнес-структурах, преподаватели вузов, чиновники среднего звена в райцентрах и младшие специалисты в областных центрах, продавцы-консультанты.

До 20 тыс грн/мес получают инженеры и инженеры-технологи на производстве, опытные бухгалтеры, менеджеры по продажам с опытом работы, IT-специалисты среднего уровня, механики автосервиса, профессура вузов, имеющих статус национальных.

Примерно такие же зарплаты теперь у военных, но старшие офицеры (в звании майор и выше) могут получать и за 20 тыс грн.

Зарплаты узких специалистов-производственников, прежде всего технологов, технических директоров могут превышать 30-40 тыс грн/мес.

Как сообщал "Апостроф", закон о госбюджете-2020 предусматривает повышение минимальной зарплаты до 4723 гривен.